نفي شائعة وفاة هادي الجيار و"العدل" يصف أجور الممثلين بالمبالغ فيها.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد الأسبوع الماضي عددًا كبيرًا من تصريحات نجوم الفن التي انقسمت بين أمور تتعلق بأعمالهم ومشوارهم الفني، وأخرى متعلقة بحياتهم الشخصية، أدلوا بها في حوارات أُجريت معهم ببرامج تليفزيونية، منها "طفل ممالك النار يتحدث عن نجاح دوره، وجمال العدل يصف أجور الممثلين في الدراما التليفزيونية بالمبالغ فيها، وياسمين صبري تتحدث عن خفة دم الشعب المصري"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

معتز هشام

عبَّر الطفل معتز هشام، المشارك في مسلسل "ممالك النار" الذي يُعرض حاليًّا على قناة "إم بي سي مصر"، عن سعادته بالمشاركة في العمل.

وقال هشام، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "يحدث في مصر" المعروض عبر قناة "إم بي سي مصر"، إن بدايته الفنية جاءت منذ 5 سنوات من خلال المشاركة في أنشطة قصر ثقافة الفيوم، وإنه لم يشعر بالقلق عند اختياره للمشاركة في مسلسل "ممالك النار"؛ لوقوفه من قبل على خشبة المسرح ونجاحه من قبل في كسر الرهبة مع الجمهور.

وأضاف معتز هشام أنه لم يتوقع رد الفعل الكبير على دوره في "ممالك النار"، مشيرًا إلى حلمه بالالتحاق بمعهد السينما بعد النجاح في الثانوية العامة.

جمال العدل

قال المنتج جمال العدل، رئيس شركة "العدل جروب"، إن التليفزيون المصري كان المنصة الرئيسية لعرض المسلسلات قبل ظهور الفضائيات، موضحًا أن حجم الإنفاق الإعلامي يتوقف على حجم الإعلانات.

وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المعروض عبر فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم الإثنين، أن أجور الممثلين في مصر مبالغ فيها؛ ما يزيد من تكلفة العمل الفني، منوهًا بأن المحطات الفضائية المصرية خسرت العام قبل الماضي أكثر من 3 مليار جنيه.

وأضاف المنتج أن المنتجين توصلوا مع مسؤولي الإعلام إلى اتفاق ضمني على تقليل ميزانية المسلسلات وأعدادها، مضيفًا: "طبيعي لما بنخسر هنوقف الشغل، وأغلب المنتجين وصناع الدراما بدأوا التركيز على عرض مسلسلاتهم خارج السباق الرمضاني".

أحمد فهمي

في برنامج "أون ست" المعروض على قناة "ON E"، قال أحمد فهمي "من بداية دراستي في الكونسرفتوار الطموحات بتختلف، كان نفسي ابقى عازف كمان مشهور وبعدين كان نفسي ابقى مؤلف موسيقي كلاسيك، وبعدين عزفت موسيقى شرقي في الاستديو وحفلات".

وأضاف "ثم بدأت ألحن وجت فكرة الغناء من هنا، ولما غنينا كان فيه فترة طارق العريان كان منتج واما وقالي لازم تمثل، بعد كده حبيت التمثيل بجد".

مجدي الجلاد

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قال الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم "الخليج 365، ويلا كورة، والكونسلتو"، إن الجميع ينتظر مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وظهوره على الشاشة مجددًا في شهر رمضان المقبل.

وعلق على الفيديو الذي قام بتصويره المخرج رامي إمام من داخل موقع تصوير "فلانتينو" ويظهر فيه الزعيم عادل إمام "برافو الفيديو اللي عملته طمنت الدنيا ان المسلسل شغال، ورمضان من غير الزعيم يبقى فيه حاجة كبيرة ناقصة في الدراما".

وتابع خلال استضافته في برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية الحدث: "مبروك وكلنا منتظرين المسلسل وطلة الزعيم علينا في رمضان ربنا يديمها علينا ويديله طولة العمر".

وطلب الجلاد، من المخرج رامي إمام، توصيل رسالة إلى والده، قائلًا: "قُل له لما طلعت الشائعة البايخة اللي بتطلع على كل الشخصيات في مصر، أن بعدها بكام ساعة جالي اتصال هاتفي من صديق سعودي، ووجدته يطمئن على الزعيم ويكاد يبكي، ويقول لي (اللي طالع على الفيس عن الزعيم حقيقي ولَّا لأ؟)، فقُلت له: الزعيم زي الفل، وهذا معناه أن حب الزعيم وتاريخه وإبداعه في كل أرجاء الوطن العربي".

وشدَّد الجلاد على أن عادل إمام ثروة فنية كبيرة للوطن العربي، مطالبًا إياه بتقليل التدخين أو الإيقاف عنه تمامًا؛ حرصًا على صحته.

ومن جانبه، قال نجل عادل إمام: "إن صحة الزعيم جيدة، ولا صحة لما تردد من شائعات عن تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا".

ياسمين صبري

قالت الفنانة ياسمين صبري في برنامج "ذا انسايدر" المعروض على قناة "دبي" عن إعلانها مواصفات فتى أحلامها أثناء ظهورها مع "صاحبة السعادة": "مكنتش مواصفات دي لعبة معنديش قائمة انا مش في مطعم، بحب الشعب المصري جدا ودمه خفيف هما حبايبي".

وأشارت إلى تحضيرها لعمل درامي من المقرر عرضه في رمضان 2020، لافتة إلى أنه سيكون مختلف عن مسلسلها السابق "حكايتي".

ابنة هادي الجيار

قالت مشيرة هادي الجيار، في مداخلة لبرنامج مساء دي إم سي: "والدي بخير مفيش صحة للأخبار المغلوطة المنتشرة، جاله التهاب رئوي حاد وحاليا يتلقى العلاج اللازم للحالة والحمد لله الأمور مستقلة".

يسرا

قالت الفنانة يسرا في حفل افتتاح "القاهرة السينمائي" على شاشة DMC: "شريف عرفة شخصية وفنان في حتة لوحده مالوش زي، طلع من تحت ايده تلامذة مهمين بقوا مخرجين كبار، شريف من الناس اللي تعشقي تشتغلي معاه، تحبي الشغل معاه وتقدريه، عملت معاه 3 أفلام من اهم 3 أيام في حياتي (الإرهاب والكباب)، (المنسي) و(طيور الظلام)".