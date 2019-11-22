تشييع جثمان شقيقة فيفي عبده من مسجد السيدة نفيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ودعت الفنانة فيفي عبده، قبل قليل، شقيقتها "سعاد" إلى مثواها الأخير، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وعقب أداء صلاة الجمعة، أقيمت صلاة الجنازة على الراحلة في مسجد السيدة نفيسة، وشهدت الجنازة حضور عدد من المقربين من فيفي وأسرتها، كما حرصت الفنانة إلهام شاهين على التواجد.

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ومن المقرر أن يُقام العزاء في المقابر فقط، إذ أوصت شقيقة فيفي قبل وفاتها بعدم إقامة مراسم عزاء لها.

رحلت "سعاد" بعد صراع قصير مع مرض السرطان، استمر لمدة شهرين.