بالصور والفيديو| ميرهان حسين نسخة طبق الأصل من فيروز.. ومتابعوها: "مستحيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة ميرهان حسين، إنها عاشقة للرسم على اللوحات واستطاعت أن تطور من نفسها لترسم وجوه على الوجوه، مشيرة الى أن أغلب اللوحات الموجودة في منزلها هى من قامت بتصميمها.

ونشرت ميرهان، فيديوهات لها بعدما رسمت وجه فيروز على وجهها، وذلك حسابها على "إنستجرام"، وقالت: "طول عمري بحب الرسم خصوصًا رسم الأشخاص.. تقريبًا كل حد من صحابي عندهم رسمة، أنا راسماهم وراسمة ماما وبابا واخواتي ونفسي، ومعظم اللوحات اللي متعلقة في بيتي أنا اللي عاملاها".

وأضافت: "الجديد بقا.. بقيت برسم وشوش عالوشوش".

يُذكر أن الفنانة فيروز، وافق عيد ميلادها أمس الخميس 21 نوفمبر، واستغلت ميرهان موهبتها في رسم الوجوه وقامت برسمها على وجهها لتظهر كصورة طبق الأصل من المطربة الكبيرة، الأمر الذي أعجب الجمهور ولم يصدقوا أنها ميرهان، وكتب أحد متابعيها "أنا اقسم بالله افتكرت فيديو لفيروز.. ودي يستحيل تكون انتي.. برافو جدا"، وعلق الفنان أحمد حاتم "مستحيل".