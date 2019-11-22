"موسم ممطر" و"سيدة البحر".. ضمن عروض "القاهرة السينمائي" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

لليوم الثاني بعد حفل الافتتاح الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي، يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إقامة فعاليات دورته الـ41، من عروض أفلام وندوات تكريمية، وجلسات نقاش لأهم القضايا الفنية السينمائية والتليفزيونية، ويشهد جدول اليوم الجمعة 22 نوفمبر عددًا كبيرًا من عروض الأفلام، أبرزها..

- 3:30 عصرا، فيلم موسم ممطر | المسرح الكبير (يعقبه ندوة)، من أفلام المسابقة الدولية.

- 6:30 مساء، فيلم سيدة البحر | المسرح الكبير، من أفلام مسابقة آفاق السينما العربية.

- 9:30 مساء، فيلم جدار الصوت| المسرح الكبير، من المسابقة الدولية.

- 2:30 عصرا، فيلم غبت طويلا| المسرح الصغير، القسم الرسمي خارج المسابقة.

- 6:30 مساء، فيلم صيف تشانجشا| المسرح الصغير، مسابقة أسبوع النقاد.

- 9:30 مساء، فيلم حب عادي| المسرح الصغير، عروض خاصة.

- 7 مساء، فيلم أمومي| مسرح الهناجر (يعقبه ندوة)، البانوراما الدولية.

- 9:30 مساءـ فيلم القلم الرصاص| مسرح الهناجر (يعقبه ندوة)، البانوراما الدولية.

- 1 ظهرا، فيلم علم الخيال| مركز الإبداع الفني (يعقبه ندوة)، عروض خاصة.

- 6:30 مساء، فيلم بابينكو: أخبريني عندما أموت| مركز الإبداع (يعقبه ندوة)، البانوراما الدولية.

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- 9 مساء، فيلم الفيل الأزرق 2| مركز الإبداع، بانوراما السينما المصرية.

- 1:30 ظهرًا، فيلم نهاية يوم سعيد| سينما الهناجر، البانوراما الدولية.

- 5 مساء، فيلم ابنة لص| سينما الهناجر، البانوراما الدولية.

- 8 مساءً، فيلم التركيبة السرية| سينما الهناجر، من برنامج الاحتفاء بالمكسيك ضيف الشرف.

- 9:30 مساء، فيلم بالون| سينما الهناجر، البانوراما الدولية.

- 4 عصرًا، فيلم الرجل الذي قتل دون كيشوت| سينما كريم 1، من برنامج تكريم تيري جليام.

- 9:30 مساءً، إعادة الفيلم التونسي "بيك نعيش"| سينما كريم 1، آفاق السينما العربية.

- 3 عصرًا، فيلم رجال بلا ملامح| سينما راديو، من برنامج كلاسيكيات مصرية.

- 6 مساء، فيلم اللص والكلاب| سينما راديو، من برنامج كلاسيكيات مصرية.

- 9 مساءً، فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن| سينما راديو، بانوراما السينما المصرية.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي قام في دورته الحالية بتكريم كل من: منة شلبي، شريف عرفة، وتيري جليام، وتنتهي فعالياته بحفل ختام يُقام مساء الجمعة الموافق 29 نوفمبر.