فيديو| أحمد كامل يطرح كليبه الجديد "قولي" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
طرح الفنان أحمد كامل، فيديو كليب أغنيته الجديدة "قولي" عبر قناته على "يوتيوب".
الأغنية من كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية S-lam Shetoz.
وتقول كلمات الأغنية: "سلميلي عـ اللي بينا.. قولي كرهاك بـ 100 طريقة.. لو يسألوكي عني يوم.. قولي مش فكراه الحقيقة.. قولي غاب مش فاكرة شكله.. قولي مات ومعاه مشاكله"، قولي قلبي حب بعده.. واعملي فيها البريئة.. كوني مظلومة في حكايتك.. باينلهم اني سايبك عرفيهم اني بايع.. بس وانتي قدام مرايتك.. تقدري تبوحي بمشاعرك.. قولي والله ما حب بَعدك".
يذكر أن أبرز أعمال أحمد كامل، أغنية "ولا بننسى"، و"ماتزعليش"، و"مابقتش اخاف"، و"يا ليل"، و"مش شرط".
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