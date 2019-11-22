محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
أكدت الفنانة رانيا يوسف أنها لم تعد تلقي بالًا، بمواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".
وتابعت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مش بتهمني آراء السوشيال ميديا، الأول كنت وخداها على نفسي، لكن لما فهمتها اكتشفت إني ماليش فيها خالص"، لافتة إلى أنها لم تعد المسؤولة بشكل مباشر عن صفحاتها على مواقع التواصل، وأوكلت الأمر لمتخصصين.
وأضافت رانيا على هامش حضورها فيلم "بيك نعيش" المعروض ضمن فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "فيه ناس مسؤولة بينزلوا ويشيلوا التعليقات أنا بدي الموافقة وخلاص".
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف لـ"الخليج 365": مش بتهمني آراء "السوشيال ميديا".. ولا أتولى إدارة صفحاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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