الحلاني في ذكرى استقلال لبنان: "كل عيد وجيشنا سياج الوطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان عاصي الحلاني، على الاحتفال بعيد استقلال لبنان، الذي يوافق اليوم الجمعة 22 نوفمبر، وذلك على طريقته الخاصة.

وكتب الحلاني، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "يا رب تحمي لبنان، كل عيد وجيشنا الباسل سياج الوطن والدرع الحصين، وكل استقلال ولبنان سيد حر مستقل، كل عيد والشعب اللبناني بألف خير، عيد استقلال لبنان".

وكانت مؤسسة الرئاسة اللبنانية، أعلنت عدم الاحتفال به في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد، ولن يقام حفل الاستقبال التقليدي السنوي.