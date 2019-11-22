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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان عاصي الحلاني، على الاحتفال بعيد استقلال لبنان، الذي يوافق اليوم الجمعة 22 نوفمبر، وذلك على طريقته الخاصة.
وكتب الحلاني، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "يا رب تحمي لبنان، كل عيد وجيشنا الباسل سياج الوطن والدرع الحصين، وكل استقلال ولبنان سيد حر مستقل، كل عيد والشعب اللبناني بألف خير، عيد استقلال لبنان".
وكانت مؤسسة الرئاسة اللبنانية، أعلنت عدم الاحتفال به في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد، ولن يقام حفل الاستقبال التقليدي السنوي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحلاني في ذكرى استقلال لبنان: "كل عيد وجيشنا سياج الوطن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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