بالصور| بطل "أبو ليلى": فخور بمشاركتي في "القاهرة السينمائي".. والتصوير في الصحراء الأصعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

استقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، مساء الخميس، الفيلم الجزائري "أبو ليلى"، ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وعقب انتهاء عرض الفيلم، أقيمت ندوة بحضور بطل العمل سليمان بنواري، الذي أعرب في بداية كلمته عن فخره بمشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من خلال مسابقة أسبوع النقاد.

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وأكد بنواري أن دوره بالفيلم احتاج منه الاهتمام بالجانب النفسي للشخصية، خاصة وأنها تمزج بين الكثير من الأحاسيس وتتنقل بينها.

وأضاف "الفيلم يقدم الجزائر بطريقة لم يراها الجمهور من قبل"، موضحًا أن العمل لم يهتم فقط بالحديث عن الحرب الأهلية في الجزائر، ولكنه تطرق للعنف بشكل عام الذي من الممكن أن يتعرض له أي الإنسان، وهو تناول أكثر عمقًا.

واختتم بأنه لم يواجه أي صعوبات أثناء التصوير سوى تصويرهم في الصحراء.

الفيلم إخراج أمين سيدي بومدين. في الجزائر عام 1994، يطارد الصديقان إس ولطفي الإرهابي الخطير الهارب أبو ليلى، تبدو المطاردة عبثية لأن الصحراء لم تشهد عمليات إرهابية، ويتضح أن لطفي يريد أن يبعد إس عن العاصمة لأنه يعلم أنه أضعف من مواجهة نزيف الدماء.