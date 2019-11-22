تراند اليوم : لابد من موافقة كتابية على التعري التام.. لائحة لضبط مشاهد الجنس بالسينما...

فتحت شهادات صادمة للفنانات عن تعرضهن للاستغلال الجنسي للحصور على دور في فيلم أو تم إجبارهم على التعري التام خلال الفيلم أو تجارب الأداء، جدلًا كبيرًا في الوسط الفني البريطاني على وجه الخصوص.وهو الأمر الذي دفع ما يسمى بـ"رابطة المخرجين في بريطانيا"- التي تمثل مخرجي السينما والتلفزيون في بريطانيا- إصدار لائحة بالإرشادات الخاصة بمشاهد الجنس والتعري، لإيضاح أفضل طريقة للعمل مع الممثلين ومنسقي مشاهد الجنس والتعري في الأفلام وغيرهم.ويأتي ذلك- حسب بي بي سي- بعد يوم من قول الممثلة إميليا كلارك، التي لعبت دور دينييريس تارغيريان "أم التنانين" في مسلسل "لعبة العروش" الشهير، إنها وجدت مشاهد العري في المسلسل "صعبة"وإنها أُجبرت على التعري في أدوار أخرى.وتأتي الإرشادات الجديدة، التي تدعمها مؤسسات مثل بافتا وبي أف أي (معهد الفيلم البريطاني)، عقب ظهور حركة "أنا أيضا" ومزاعم أن بعض المخرجين والمنتجين طلبوا خدمات جنسية مقابل التمثيل.وتوصي الإرشادات بمنع التعري التام في أي اختبار للعب دور في فيلم أو مسلسل وبمنع نصف التعري في الاختبارات الأولى للتمثيل.وتنص الإرشادات على أن "اختبارات الأداء، بسبب طبيعتها الخاصة، تبنى على أساس اختلال موازين القوى" وأن "بعض الممثلين قد يشعرون أنهم ملزمون بالاستجابة لطلبات غير مريحة للحصول على الدور".وتوصي الرابطة أن يرتدي الممثلات البكيني والممثلون سترة سباحة وأن يكونوا مع مرافق إضافة إلى المطالبة بإخطار يسبق اختبار التمثيل بنحو 48 ساعة والحصول على نص كامل لأي مشاهد تطلب تتطلب عريا غير كامل.

كما يجب أيضا على المنتجين الحصول على موافقة واضحة مكتوبة من الممثل أو الممثلة قبل تصويرهم في مشاهد "عري تام أو شبه عري".

وقالت سوزان وايت رئيسة رابطة المخرجين البريطانيين "نحن جميعا هنا لأننا نريد أن نروي قصصا مؤثرة، ولا يجب وضع أي ممثل أو فرد من الطاقم في موقف يشعره بأنه غير آمن أو مستَغل، خاصة إن كانوا يعملون في مشاهد حساسة".

وقالت وايت، المخرجة الحائزة على جائزة البافتا "طوال مسيرتي العملية عرفت أهمية التعامل مع المحتوى الحساس باحترافية".

وأضافت "لائحة الإرشادات التي وضعتها رابطة المخرجين البريطانيين تضع المعايير المنظمة لإخراج المشاهد الحميمية، وستساعد في خلق بيئة عمل آمنة للجميع أثناء تصوير فيلم أو مسلسل".

ووصف تصريح للبافتا الرابطة بأنها "ذات أهمية حيوية" في التعامل مع "التنمر والتحرش" في صناعة السينما.