تراند اليوم : فيديو: "ريهام سعيد" تبكي بسبب "حجاب صابرين" وتفتح النار على "حلا شيحة"



انهارت الإعلامية ريهام سعيد، بعد الزج بها في أزمة خلع الممثلة صابرين للحجاب مؤخرًا، وذلك بعد أن نسب إليها حساب على موقع "تويتر" قالت إنه لا يخصه تعليقًا هاجمتها فيه، مشيرة إلى أنها لا تتحدث عن الأخيرة لكونها زميلة لها، واصفة إياها بأنها شخصية محترمة وقرار الحجاب يخصها.

لكنها انتقدت حديث الفنانة حلا شيحة، العائدة من الاعتزال التي شككت فيه في فرضية الحجاب، زاعمة أنه ليس فرضًا بدليل أنه ورد في منتصف القرآن وليس أوله.

وطالبت "ريهام" من الجميع أن يتوقف عن الحديث عنها، ولم تتمالك دموعها أثناء حديثها عن ظروفها الحالية بعد شهور من صدور قرار بمنعها من الظهور الإعلامي، إثر انتقادات للبدينات اعتبرت على نطاق واسع مهينة للنساء في مصر.

وقالت ريهام في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، إنها تعاني من صعوبة بالغة في تحل الظروف التي انتهت إليها، وجعلتها تجلس في البيت.

وأضافت: "اكيد حبس تبقى نهايتي كده.. يعني بعد السنين دي كلها لو أنت بتسيب شغل المفروض بتتكرم في الآخر.. خصوصًا لو مخلص وشاطر وضميرك صاحي أوي..".

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وتابعت شارحة معاناتها: "أنا بعيش فترة مش لطيفة خالص.. مش بعيد لكن عشان حاسة إني قدمت كتير وعمري راح.. وإن اتحصر كل تاريخي اللي في 16 سنة في 3 حاجات: أزمة فتاة المول والعفاريت والتخان".

واستطردت قائلة: "أنا دلوق بحارب علشان أعيش حياة طبيعية.. أنا بقيت بقايا بني آدم ومش مكسوفة إني بقول كده.. أنا بصحى كل يوم الفجر بقول لربنا خد حقي من كل حد ظلمني".

وكانت محكمة مصرية برأت مؤخرًا "ريهام" من تهمة إهانة مرضى السمنة، والتي تم وقفها بسببها ومنعها من الظهور الإعلامي إثر حلقة انتقدت فيها بشدة واعتبرتهن يشكلن عبئًا على مصر.

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