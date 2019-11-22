بالفيديو: على طريقة المافيا.. محمد رمضان يشعل حفله في الرياض بإطلاق النار على المسرح

أشعل الفنان محمد رمضان مسرح الرياض في حفله الفني الذي انطلق اليوم الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض الفني والثقافي. وكان رئيس هيئة الترفيه المستشار، تركي آل شيخ، قد أعلن في وقت سابق تنظيم حفلة «أسطورية» للفنان محمد رمضان على مسرح الرياض ضمن الحفلات التي تنظمها المملكة.

ودخل الفنان محمد رمضان للمسرح بطريقة أشعلت حماس الجماهير، حيث دخل على طريقة عصابات المافيا وخرج على سيارة وأمطر وابل من الرصاص في الهواء. وبدأ «رمضان» حفله الفني على مسرح الرياض بأغنية «مافيا» التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، ثم توجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معتبرًا أن مهرجان الرياض نجح في جمع الشمل العربي.