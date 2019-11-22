بدء ندوة صناعة الأفلام الحجمية ضمن فعاليات أيام صناعة القاهرة السينمائي

انطلقت منذ قليل ندوة صناعة الأفلام الحجمية وهي احدى الندوات المقامة ضمن برنامج ايام القاهرة لصناعة السينما، بدأت الندوة بحديث ياسمين العياط عن دمج التكنولوجيا في صناعة الافلام.
أوضحت ياسمين مدى اهمية تكنولوجيا الواقع الافتراضي
كذلك كشفت إمكانية دمج الواقع الافتراضي مع الواقع الفيزيائي فيمكنك حمل عصا اوالجلوس على كرسي في الواقع الفيزيائي لتجد نفسك تحمل عصا في الواقع الافتراضي.
يذكر أن الاهتمام بالواقع الافتراضي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدأ منذ الدورة الماضية عن طريق تخصيص ندوات وجلسات نقاشية الخاصة بالتعريف بالواقع الافتراضي virtual reality ضمن برنامج ايام القاهرة لصناعة السينما.
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