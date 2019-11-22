الأحد.. "كمشان باند" لأول مرة على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي، على مسرحها "النهر" حفل فرقة "كمشان"، وذلك مساء يوم الأحد 24 من نوفمبر الجارى فى تمام الثامنة مساءً.
يشار إلى أن فرقة "كمشان" قد تأسست فى أواخر عام 2016 علىيد فوكال الفرقة الفنان عمر البربري.
ويذكر أن تتكون كمشان من أربعة أفراد هم مؤسسها وعازف الليد جيتار أسامة سامى وعازف الباز جيتار أشرف عمر وعازفالدرامز أحمد منتصر، والهدف من إنشائهم للفرقة، صنع مزيج من الموسيقى الغربية والطابع الشرقى، ليطرحوا من خلال أغانيهم قضايا اجتماعية متنوعة، ومن هنا قرروا أن يطلقوا على فرقتهم اسم "كمشان" وهى كلمة صعيدية تستخدم لوصف ذلك الشخص الذى لا يتناقش ويُشارك مشكلاته مع الآخرين.
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