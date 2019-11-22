سيوارت فورد يكشف رايه عن شبكة نتفليكس

عبر المنتج ستيورات فورد، عن مدى تقديره لشبكة نتفليكس التي على حد قوله أنها تتيح للأجيال الجديدة التعرف على اعمال فنية جديدة ومختلفة عنالاشكال المتعارف عليها، كذلك تتيح للشباب رؤية افلام من دول مختلفة تتعرض لقضايا وافكار اخري ليست فقط افلام امريكية الصنع.
يشار إلى أن AGC studios قد باعت عدد من اعمالها للشبكة نتفليكس.
الجدير بالذكر ان الجلسة النقاشية مع المنتج ستيوارت فورد هي اولى الجلسات النقاشية التى اقامتها ايام القاهرة لصناعة السينما
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