ستيوارت فورد يتحدث عن صدمته الثقافية في عدة دول

قام المنتج ستيوارت فورد بسرد عدة مواقف حدثت معه اثناء تجاربه الاولي في صناعة اعمال فنية لجمهور مختلف، اثناء الجلسة النقاشية التى اقيمت على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كشف ستيوارت عن صدمة ثقافية مضحكه حدثت معه حيث اكتشف تقدير الجمهور الهندي

لابطال الاعمال الفنية فهم يعاملون كالالهه على الارض هناك عندما قضي اكثر من ساعة في انتظار انتهاء تصوير احد نجوم بوليوود مع الجمهور المنتظره فلقد كان الجمهور المنتظر اكثر من الفي شخص.

اوضح ايضًا اختلاف الثقافات بين الهند وامريكا الاتينية فالمؤسسات الحكومية في امريكا الاتينية لها سيطرة كامله على انتاج الاعمال الفنية فالاهم هناك هو مدى علاقتك بالحكومة والمؤسسات الحكومية وليست الموهبة.

يذكر أن الجلسة النقاشية مع ستيوارت فورد رئيس مجلس ادارة AGC Studios هى اولى الجلسات النقاشية في ايام القاهرة لصناعة السينما والتى تقام على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي