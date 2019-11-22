ستيوارت فورد: نتعامل في AGC مع الافلام باللغة العربية ومختلف اللغات

أوضح المنتج ستيوارت فورد، رئيس مجلس ادارة AGC studios ،انه يتم تحديد المحتوى بحسب الجمهور المستهدف فمحتوى الجمهور المحلي يختلف عن جمهور بولييود.

كما كشف ستيورت فورد انه يتم عمل تحليل قبل انتاج

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اي محتوى بناءً على تحديد الرؤية الخاصة للجمهور المستهدف كذلك البعد الاقتصادي والثقافي للجمهور.

ضرب ستيوارت مثل باهمية تحليل ثقافة الجمهور إن اول فيلم

قاموا بصنعه كان فيلم صيني كوميدي بلا نجوم وعلى الرغم من ذلك حقق ارباح عادلت ١٥٠ الف دولار يذكر أن هذة الجلسة النقاشية هي اول ندوات ايام القاهرة لصناعة السينما والتى تستمر لعدة ايام تحتوى على ندوات وجلسات مع اهم صناع السينما.