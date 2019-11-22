أوضح المنتج ستيوارت فورد، رئيس مجلس ادارة AGC studios ،انه يتم تحديد المحتوى بحسب الجمهور المستهدف فمحتوى الجمهور المحلي يختلف عن جمهور بولييود.
كما كشف ستيورت فورد انه يتم عمل تحليل قبل انتاج
ضرب ستيوارت مثل باهمية تحليل ثقافة الجمهور إن اول فيلمقاموا بصنعه كان فيلم صيني كوميدي بلا نجوم وعلى الرغم من ذلك حقق ارباح عادلت ١٥٠ الف دولار يذكر أن هذة الجلسة النقاشية هي اول ندوات ايام القاهرة لصناعة السينما والتى تستمر لعدة ايام تحتوى على ندوات وجلسات مع اهم صناع السينما.
كانت هذه تفاصيل خبر ستيوارت فورد: نتعامل في AGC مع الافلام باللغة العربية ومختلف اللغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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