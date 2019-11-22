بدء أولى ندوات أيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة

بدأت منذ قليل أولى ندوات أيام القاهرة لصناعة السينما بكلمة من رئيس مهرجان القاهرة محمد حفظي رحب فيها بالحضور في أولى الجلسات النقاشية لأيام القاهرة السينمائية. ويشار إلى أن حضر الندوة الفنان آسر ياسين. كما رحب محمد حفظي بالمنتج والموزع ستيوارت فورد رئيس مجلس ادارة AGC studios ويدير الجلسة بين روس مدير المحتوى في ايمج نيش ابو ظبي. مدير المحتوى في ايمج نيش ابو ظبي. Advertisements الجدير بالذكر أن أيام صناعة السينما بدأ منذ الدورة الماضية وتهتم بإقامة ندوات وجلسات نقاشية خاصة بأهم صناع السينما في مصر، الوطن العربي والعالم أجمع .

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