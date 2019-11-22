تراند اليوم : بالفيديو – إنهيار ريهام سعيد بالبكاء : عايزة أشتغل

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن المعاناة التي تشعر بها حاليا، بسبب تركها للعمل وجلوسها في المنزل، عقب الأزمات المتلاحقة التي مرت بها على مدار السنوات الماضية.

أوضحت ريهام في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على Instagram، أنها تجد صعوبة بالغة في تحمل كل هذه الأمور، قائلة: “أكيد محبش تبقا نهايتي كده.. يعني بعد السنين دي كلها لو انت بتسيب شغلك المفروض بتتكرم في الآخر.. خصوصا لو مخلص وشاطر وضميرك صاحي أوي. أنا بعيش فترة مش لطيفة خالص.. مش عشان بعيد لكن عشان حاسة إني قدمت كتير أوي وعمري راح.. وإن اتحصر كل تاريخي اللي في 16 سنة في 3 حاجات: أزمة فتاة المول والعفاريت والتخان”.

تابعت: “أنا دلوقت بحارب عشان أعيش حياة طبيعية.. أنا بقيت بقايا بني آدم ومش مكسوفة إني بقول كده.. أنا بصحى كل يوم الفجر بقول لربنا ياخد لي حقي من كل حد ظلمني”.