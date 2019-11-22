تراند اليوم : من الارشيف .. سر منع ليلى مراد من أداء فريضة الحج

بعدما أشهرت إسلامها عام 1946، أرادت الفنانة ليلى مراد، التي تحل اليوم ذكرى وفاتها، أن تحج إلى بيت الله الحرام، فطلبت من إدارة استديو مصر أن تسمح لها بتحقيق تلك الأمنية، إلا أنهم رفضوا طلبها قبل الانتهاء من تصوير باقي مشاهد فيلم “ليلى بنت الأكابر” أولا في مدة أقصاها أسبوعان.

ولم تجد الفنانة الراحلة ليلى مراد حلا أمامها إلا أن تبقى في القاهرة ولا تحقق أمنية عمرها، وبالفعل لم تحج ليلى مراد ولا مرة إلى أن رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم من عام 1995.

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بعد انتشار شائعة عن كونها يهودية ولم تسلم، طلبت ليلى مراد من الشاعر أبو السعود الإبياري أن يكتب لها كلمات أغنية عن الحجاج، وتناسب وجودها أيضا ضمن أحداث الفيلم، حيث كان جد البطلة الذي جسد شخصيته الفنان زكي رستم يستعد للذهاب لأداء فريضة الحج.

وبالفعل انتهى الإبياري من كتابة الأغنية، وقام رياض السنباطي بتلحينها وقامت قيثارة الطرب بغنائها مرددة “يا رايحين للنبي الغالي هنية لكم وعقبالي”، وهي الأغنية التي حققت نجاحا كبيرا وتعتبر واحدة من أجمل أغاني الحج كل عام.