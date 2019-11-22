نقل فرنش مونتانا إلى المستشفى في حالة حرجة

متابعة بتجـــــــــرد: نقل مغني الراب فرنش مونتانا إلى المستشفى في لوس أنجلوس، بعد تعرضه لمشاكل في القلب وغثيان شديد وألم بالمعدة، وذلك بعد زيارة غير متوقعة لرجال الشرطة إلى منزله.

وفي التفاصيل تلقت شرطة لوس أنجلوس انذارًا خاطئًا عن سرقة في منزل مونتانا في كالاباساس، وعندما وصلت إلى بيته وجدت أن الانذار خاطئ ومونتانا يتصرف بطريقة غريبة ولم يكن على طبيعته، فاتصل رجال الشرطة بسيارة الاسعاف لتقديم العلاج اللازم له وتم بعدها نقله إلى المستشفى عند الواحدة والنصف ظهرًا بواسطة سيارة الاسعاف.

وأشارت مصادر مطلعة لموقع TMZ الأجنبي أن مغني الراب كان يعاني من آلام حادة في المعدة، وغثيان، وأكثر ما أثار القلق هو ارتفاع معدل ضربات القلب لديه.

وقيل أن مونتانا نقل إلى مستشفى San Fernando Valley، وهو حاليًا يتلقى العلاج، ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

وما أن تناولت وسائل الإعلام حالة مونتانا الصحية حتى سارع محبّوه للتعبير عن تضامنهم معه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.