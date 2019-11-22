"كولدبلاي" تلغي جولتها الترويجية في الأردن وتكتفي بعرضين

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/11/22 01:33 م بتوقيت أبوظبي
المغني البريطاني كريس مارتن قائد فرقة "كولدبلاي"
أعلن المغني البريطاني كريس مارتن، قائد فرقة "كولدبلاي"، أن فرقته أرجأت جولة للترويج لألبومها الجديد الذي صدر الجمعة حتى تكون أكثر مراعاة للبيئة، مكتفية بعرضين في العاصمة الأردنية عمان.
وأوضح كريس مارتن أن أفراد الفرقة قرروا تنظيم عرضين في عمان وبثهما مجانا عبر "يوتيوب".
وأقامت الفرقة، الجمعة، عرضا عند شروق الشمس في عمان على أن تقيم عرضا آخر عند المغيب لعكس وجهي ألبومها الجديد وهو بعنوان "إفريداي لايف".
وقال مارتن إن الفرقة اختارت هذا البلد، "لأنه يقع في وسط العالم" وفي منطقة "لا نقيم حفلات فيها عادة".
وأوضح المغني في مقابلة مع هيئة "بي بي سي": "سنأخذ الوقت الضروري خلال السنتين المقبلتين، لنتأكد من أن جولتنا ستراعي البيئة وتحترمها ولكي يكون لها تأثير إيجابي أيضا".
وأضاف: "النقطة الأصعب ستكون الطائرة.. لكننا نحلم على سبيل المثال أن تكون جولتنا خالية من البلاستيك الأحادي الاستخدام وتعتمد بجزء كبير منها على الطاقة الشمسية".
وكانت الفرقة أقامت 122 حفلة موسيقية عبر العالم بمناسبة صدور ألبومها السابق "إيه هيد فول أوف دريمز" مع إيرادات فاقت نصف المليون دولار.
وتحيي الفرقة أيضا حفلة الإثنين المقبل في متحف التاريخ الطبيعي في لندن سيذهب ريعه لجمعية تعنى بشؤون البيئة.
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