فنانات مصريات تثرن الجدل على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي

أثارت 3 فنانات مصريات الجدل على السجادة الحمراء مساء أمس الأربعاء، في مهرجان القاهرة السينمائي، وكالعادة ظهرت رانيا يوسف بشكل لافت.

وظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بفستان مفتوح من الظهر في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدار الأوبرا المصرية، وقامت بحركة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت رانيا يوسف فستانا أسود لامعا مفتوحا من الظهر، حيث خطفت الأنظار على السجادة الحمراء بحركة مثيرة أمام الكاميرات.

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ووجهت المذيعة سؤالا محرجا لرانيا قائلة: "وريني ضهرك كدة يا رانيا"، وردت رانيا بـ"هز مؤخرتها" مما لفت أنظار الحاضرين أثناء الحفل بالمهرجان.

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كما ظهرت الفنانة سما المصري، بملابس مثيرة للجدل حيث ارتدت الحجاب وفستانا يبرز معالم جسدها بالكامل، ولكنها منعت من دخول المهرجان وفقا لبعض المسؤولين.

كما ظهرت الفنانة المصرية شيما الحاج بإطلالة مميزة، وذلك بعد خروجها من السجن في القضية المعروفة بـ"المقاطع الإباحية".

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