شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أفلام اليوم الثانى من مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة عروض ثانى أيام مهرجان القاهرة السينمائى، وتتضمن 17 فيلما تعرض بدور العرض المختلفة، ومنها دار الأوبرا المصرية، إضافة إلى سينما الزمالك وسينما كريم وراديو بوسط البلد.

عرض دولى أول للفيلم الروسى "القلم الرصاص"

يعرض مهرجان القاهرة السينمائى فى التاسعة والنصف من مساء غد، الجمعة، الفيلم الروسى "القلم الرصاص" للمخرجة ناتاليا نازاروفا، فى عرضه الدولى الأول، وذلك فى مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذى يعرض فى قسم البانوراما الدولية، تدور أحداثه حول، "أنتونينا"، وهى رسامة من مدينة سان بطرسبرج، تضطر للانتقال إلى إحدى المقاطعات الشمالية لتكون قريبة من زوجها السجين السياسى، تعمل هناك كمدرسة رسم وتحاول التقرب من الطلبة لكنها تصطدم بطالب يعتمد على سمعة أخيه زعيم إحدى العصابات.

عرض جالا للفيلم السعودى "سيدة البحر"

ينظم مهرجان القاهرة السينمائى، فى السادسة والنصف من مساء غد الجمعة، عرض "جالا" للفيلم السعودى الإماراتى العراقى "سيدة البحر"، للمخرجة شهد أمين، فى عرضه الأول بالشرق الأوسط، وذلك فى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم، فى أجواء من الديستوبيا، داخل قرية متعصبة. قصة فتاة صغيرة تحتضن مصيرها عندما تقف وحدها ضد أسرتها وتقلب تقليد القرية المتمثل فى التضحية بالأطفال الإناث إلى المخلوقات الغامضة التى تعيش فى المياه المجاورة.

انطلاق منافسات المسابقة الدولية بـ"موسم ممطر" و"جدار الصوت"

تنطلق فى الثالثة والنصف من مساء غدا الجمعة منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، بالفيلم السنغافورى التايوانى "موسم ممطر" للمخرج أنتونى تشين، فى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك فى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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تدور أحداث الفيلم حول "لينج" مُدَرّسة أربعينية، تحاول جاهدة أن تستغل فرصتها الأخيرة لتحقيق حلمها بإنجاب طفل، ولكن زوجها لا يبالي. تستسلم "لينج" لروتين حياتها حتى تتورط فى علاقة عابرة تُعيد من خلالها اكتشاف نفسها والأهم تحقق حلمها.

ضمن منافسات المسابقة الدولية أيضا، ينظم المهرجان عرض "جالا" فى التاسعة والنصف بالمسرح الكبير، للفيلم اللبنانى الفرنسى "جدار الصوت" للمخرج أحمد غصين، فى عرضه الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تدور أحداث الفيلم بلبنان فى يوليو 2006، حيث تشتعل الحرب بين حزب الله واسرائيل، فيما يستغل "مروان" وقف مؤقت لإطلاق النار كى يبحث عن والده الذى رفض مغادرة قريته الجنوبية، وعندما تُكسر الهدنة يجد نفسه محاصرًا وسط مجموعة من أصدقاء والده العجائز.

فيلم So Long My Son يعرض فى تمام الساعة 2:30م بالمسرح الصغير (الأوبرا) مصاحب بترجمة عربية بعد مشاركته فى المسابقة الرسمية لمهرجان برلين، وفاز بجائزة أفضل ممثل، وأفضل ممثلة.

فيلم Fire Will Come يعرض فى تمام الساعة 6:30م بسينما الزمالك مصاحب بترجمة عربية وهو الفيلم الفائز بجائزة لجنة التحكيم فى مسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان.

فيلم "بيك نعيش" يعرض فى تمام الساعة 9:30م بسينما زاوية وهو الفيلم التونسى المشارك فى مسابقة آفاق السينما العربية، والفائز بجائزة أفضل ممثل فى مسابقة آفاق فينيسيا، وكان مرشحا لجائزة أفضل فيلم فى نفس المسابقة.