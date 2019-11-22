سما المصري لرانيا يوسف: خطفت منك التريند.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365
علقت الفنانة الاستعراضية سما المصري، على حالة الجدل التي أثارتها بعد ظهورها بالحجاب خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، والتي أقيمت في دار الأوبرا.
سما المصري ربطت بين ظهورها وبين إطلالة الفنانة رانيا يوسف، والتي ظهرت بفستان أسود عاري الظهر، ونشرت صورة لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: ” معلش باه يا رانيا ريحي علي جنب خطفت منك التريند من امبارح لحد دلوقتي..اشوفك السنة الجاية باه”.
وأضافت: “معلش مش دايما العريان بيشد الإنتباه ...مصممين الأزياء يتعبوا ياعيني في باقي الفساتين واجي اجي بطرحه ب٥٠ جنيه وفستان مقفول بالف جنيه اخد التريند من غير حتي ماامشي علي سجادة حمرا..وانا كنت فاكرة الناس بتتفرج عليا عشان بالبس مكشوف طلعوا بيدوروا علي اخباري سواء بلبس حشمه أو لبس مكشوف...بيحبوووني....مش عارفه التريند عايز مني ايه؟”.
وكان منظمي حفل افتتاح المرهدجان قد قاموا بطرد سما المصري ومنعها من دخول الاحتفال بسبب عدم مطابقة اسمها مع اسم صاحب الدعوة التي وجهت لها.
وليست هذه المرة الاولى التي تثير فيها سما المصري الجدل خلال حفلات المهرجان حيث أن الإدارة كانت دائمًا تنفي توجيه دعوة لها لحضور المهرجان.
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