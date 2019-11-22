أحلام تضاعف جرعة التشويق: “⁧‫قريبًا‬⁩ تشرق الشمس وتغيب”

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة الإماراتية أحلام، عن أنها استلمت في الساعات الماضية كليب جديد لإحدى أغاني ألبومها المنتظر طرحه في الفترة المقبلة.
وأشارت أحلام عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن الكليب تم تصويره مع المخرج هاس غدار بجزيرة بالي في إندونيسيا.
وعن الأغنية قالت أحلام أنها من كلمات سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد. وكتبت أحلام: “اليوم إستلمت أول كليب من ألبومي القادم مع المخرج الرائع حسن غدار وهو من كلمات شاعر شبه الجزيره العربيه سمو الامير عبدالرحمن بن مساعد ومن الحان صادق الشاعر ومن توزيع وليد فايد وتم التصوير في اندونيسيا في جزيزه بالي الرائعه أتمنى أن ينال على إعجابكم ودعمكم ….قريباً تشرق الشمس وتغيب”.
وكانت أحلام قد شغلت الجمهور ووسائل الإعلام طيلة الأيام الماضية، بمنشوراتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أعلنت عن استعدادها لطرح أغنية جديدة تنتمي إلى النمط الموسيقي الطربي.
على صعيد آخر، تشارك النجمة أحلام في الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” إلى جانب زملائها الحكام سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.
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