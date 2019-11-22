الموت يُفجع فيفي عبده

متابعة بتجــــــــــرد: فُجعت الفنانة المصرية فيفي عبده فجر اليوم الجمعة، 22 تشرين الثاني/نوفمبر، بوفاة شقيقتها.

وأعلنت فيفي عبده عن فقدان شقيقتها من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت: “انا لله و انا اليه راجعون اختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة و المغفرة”.

نتقدّم في أسرة موقع “بتجــــرد” بأحر التعازي من الفنانة فيفي عبده ومن عائلة الفقيدة.