ورشات الأطلس تعود في نسخة أقوى وأكثر تنوعًا في مهرجان مراكش

انطلاقًا من الاهتمام الراسخ للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش بالجيل الصاعد من المبدعين السينمائيين، شكل إطلاق مبادرة “ورشات الأطلس” حدثا بارزًا في مسيرة المهرجان، مبادرة حظيت باهتمام منقطع النظير من طرف المهنيين من المغرب ومختلف الدول الافريقية والعربية، الذين حجوا بكثافة للاستفادة من مواكبة عن قرب و دعم في مختلف المهن السينمائية لإنتاج و تسويق مشاريعهم السينمائية.

وتعتبر “ورشات الأطلس” التي استحدثت عام 2018، منصة إبداعية ومهنية في خدمة المخرجين، وفضاء للتبادل بين المهنيين الدوليين والمواهب المحلية والجهوية. وستواكب هذه الورشات، في دورتها الثانية، 28 مشروعا قيد الإعداد أو في مرحلة ما بعد الإنتاج، تم انتقاؤها من بين 130 ترشيحا. ويوجد بين المشاريع المنتقاة 13 مخرجا مغربيا و14 بلدا ممثلا، بعضها نادرا ما تظهرأعماله على الشاشة الكبرى (تنزانيا، جزر القمر، جيبوتي، الموزمبيق).

وقد تميزت سنة 2019 بالحضور التاريخي للسينما الإفريقية والشرق أوسطية في أكبر المهرجانات الدولية، وأخذت الصناعة السينمائية العالمية تلتفت الآن إلى هذا المشتل المليء بالمواهب الواعدة. ومن خلال “ورشات الأطلس” يعمل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش على مواكبة ظهور جيل جديد من المخرجين المغاربة والعرب والأفارقة.

وستستفيد 10 مشاريع قيد الإعداد و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من نصائح عدد من المهنيين الدوليين، كما ستتنافس على جائزة عبارة عن منحة شاملة قدرها 640 ألف درهم (60 ألف أورو). بالموازاة مع هذا، تعززت “ورشات الأطلس” بمواعيد جديدة، إذ ستشارك 6 مشاريع مغربية في برنامج “نظرات على الأطلس”. كما سيكشف 3 مخرجين مكرسين الصور الأولى لأفلامهم أمام عدد من المتخصصين في برمجة المهرجانات، وذلك في إطار “عروض الأطلس”. وستسلط “الورشات” كذلك الضوء على الشريط الوثائقي من خلال استضافة 4 مخرجين وثائقيين مشاركين في الصندوق الكندي ” Hot Docs – Blue Ice Group.” المتخصص في تمويل الوثائقي الإفريقي.

يتضمن برنامج هذا الموعد كذلك موائد مستديرة سيعرض خلالها مجموعة من المهنيين تجاربهم. وستسلط هذه النسخة من “الورشات” أضواءها بالخصوص على “الكتابة في سينما النوع” التي تعود إلى الواجهة في العالم العربي والقارة الإفريقية. كما ستتم مناقشة نموذج العمل بالشبكات من خلال استضافة 16 مديرا لفضاءات العروض السينمائية في البلدان العربية، والمنتمين إلى منظمة “شبكة الشاشات العربية البديلة”.

إذن، ستستضيف “ورشات الأطلس” طيلة أربعة أيام، وبدعم من “Netflix”، 270 مهنيا دوليا لتطوير الأفلام المغربية والعربية والإفريقية وترويجها.

المشاريع المشاركة في “ورشات الأطلس”

مشاريع قيد الإعداد

“ASKHKAL” لـ”يوسف الشابي” (تونس)

“كورا + أولي” لـ”إيمان ديجون” (السينغال)

“الإرث” لـ”لاريسا سانسور” و”صورين ليند” (فلسطين)

IKIMANUKA – SEASONS OF THE WEARY KIND ل”صامويل اشيموي (رواندا)

“الكذبة الأصلية” لـ”أسماء المدير” (المغرب)

“القطعان” لـ”كمال الأزرق” (المغرب)

“مُعَطَّر بالنعناع” لـ”حمدي محمد” (مصر)

“الفيلم الثاني” لـ”تامر السعيد” (مصر)

“الإزعاج الحلو” لـ”هيووت أدمسو جيتانيه” (إثيوبيا)

“ZAIRIA” لـ”ماشري إكوا باهانغو” (الكونغو)

أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج

“ورقة حمراء” لـ”محمد سعيد أوما” (جزر القمر)

“حفار القبور” لـ”خضر أحمد” (جيبوتي)

“INDIVISION” لـ”ليلى كيلاني”(المغرب)

“ميكا” لـ”إسماعيل فروخي” (المغرب)

ا”A TUG OF WAR” لـ”أميل شيفجي” (تنزانيا)

“ZANKA CONTACT” لـ”إسماعيل العراقي” (المغرب)

ATLAS FILMS SHOWCASE

في الطريق الى المليار لديودو حمادي )كونغو( وثائقي

جدران منهارة لحكيم بلعباس )المغرب(

سبعينياتنا المظلة لعلي الصافي )المغرب( وثائقي

نظرة على الاطلس

اخلال بالحياء لمحمد بوهاري )المغرب(

LA CAMEL DRIVING SCHOOL لحليمة الورديغي )المغرب(

الجمل المفقود للشيخ نداي )المغرب( وثائقي

خريبكة بلوز لأندريا بارينا وعمر كمال )المغرب( وثائقي

حائط الموت لأمين صابر )المغرب( وثائقي

العاصفة لصوفيا العلوي )المغرب( .

HOT DOCS BLUE ICE DOCUMENTARY GROUP

THE NIGHTS STILL SMELLS OF GUNPOWDER

لإيناديلسو كوسا موزمبيق وثائقي

الراديكالي لريشارد فين غريغوري جنوب افريقيا وثائقي

ZINDER لعائشة ماكي نيجيريا وثائقي