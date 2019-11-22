احمد عز رسميًا في رمضان 2020

أكد المخرج احمد علاء رسمياً مشاركة الممثل احمد عز في السباق الرمضاني لعام 2020 وذلك بعدما أعلن تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تعاقد شركة “سينرجي” مع “عز” على بطولة مسلسل جديد في رمضان المقبل.

وكشف المخرج احمد علاء ان المسلسل تدور احداثه ضمن قالب الجاسوسية.

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ويعود أحمد عز بهذا المسلسل إلى الدراما مجددًا بعدما قدم آخر أعماله الدرامية، بمسلسل “أبو عمر المصري”، إخراج أحمد خالد موسى وتأليف مريم ناعوم.

يذكر أن “عز” يصور حاليًا فيلمه الجديد “العارف” بمشاركة محمود حميدة، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص وغيرهم. تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الدين، إنتاج سينرجي فيلمز.

نشير انه يعرض لـ “عز” حالياً فيلم “ولاد رزق2” ويشارك في بطولته النجوم عمرو يوسف، أحمد داوود، وآخرون، إخراج طارق العريان.