شكرا لقرائتكم صابرين تخلع الحجاب.. وتوجه رسالة للمنتقدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مفاجأة كبرى أعلنت عنها الفنانة المصرية، صابرين، بتخليها عن الحجاب، والعودة للمظهر الذي عرفها به الجمهور في بداية حياتها الفنية.

ونشرت صابرين صوراً لها على "إنستغرام" بشعرها الطبيعي، دون أن ترتدي الحجاب، أو حتى تظهر بالباروكة كما اعتادت في أعمالها الفنية طيلة السنوات الأخيرة.

الخطوة أثارت جدلا كبيرا بين متابعيها، حيث دعمها أكثر من فنان، على رأسهم منى زكي، التي أشادت بجمال زميلتها، وكذلك نشوى مصطفى التي أكدت أن صابرين كما هي لم تتغير، وتبدو مثلما ظهرت قبل سنوات طويلة في مسلسل "أبو العلا البشري".

صابرين بدون الحجاب

كما دعمتها رانيا يوسف وروجينا وسهير رمزي ودنيا عبد العزيز، فضلاً عن قسم من الجمهور كما أوضحت التعليقات.

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وفي المقابل، انتقدت تعليقات غاضبة خلع الفنانة للحجاب.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكدت صابرين أنها بالفعل تخلت عن الحجاب، مشيرة إلى كونها طيلة السنوات الماضية كانت تؤكد أنها ليست محجبة، وإنما محتشمة فقط.

وفيما يخص تناول الجمهور للأمر وتدخله في قراراتها الشخصية، أكدت صابرين أنه ليس من حق أحد التطرق للأمر، وأن الله هو من سيحاسبها في النهاية، وهذه علاقة خاصة جدا بينها وبين ربها.

واختتمت قائلة: "الحمدلله على حب الناس، وشكرا لمن انتقدني، ربنا يرضى علينا جميعا".