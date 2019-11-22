ديانا كرزون تتألق بحفلها في ولاية نيفادا الأميركية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تألقت الفنانة ديانا كرزون بأولى حفلاتها التي أقيمت في ولاية نيفادا بحضورٍ الجاليات العربية من مختلف الولايات المتحدة الأميركية. وقدمت باقة مختلفة من أغنياتها التي تميزت باللون الأردني والطربي وسط تصفيق الجمهور الذي ارتفع تفاعلاً مع أغنيات التي أعادتهم لأيام الزمن الجميل.

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