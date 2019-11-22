شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات أول تجربة سينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكرياتها مع أشهر نجوم الزمن الجميل فى بداية حياتها الفنية، ونشرت صورة تجمعها بوالدها النجم محمود ياسين والفنان حسين فهمى والفنان الراحل أحمد زكى، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام. وعلقت رانيا محمود ياسين على الصورة قائلة، "صورة تجمع أهم نجوم مصر.. محمود ياسين، حسين فهمى، والراحل أحمد زكى ماسك الكلاكيت علشان كنت هبدأ أول تجربة تمثيلية ليا.. وطبعا وقتها مكنتش مدركة قيمة اللحظة العظيمة دى ودلوقتى بنظر للصورة بمنتهى الفخر، والاعتزاز وبقول يا هنايا يا سعدى إنى اتصورت صوره زى دى مع أهم وأعظم نجوم فى السينما المصرية.. أحلى أيام وأحلى نجوم ربنا يدى أبويا وأستاذ حسين الصحة والعمر يارب، ويرحم ويغفر للراحل أحمد زكى ويسكنه فسيح جناته.. فيلم قشر البندق".

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