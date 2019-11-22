شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفل ختام بطولة أمم أفريقيا الليلة بأغنية "إحنا جيل جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغنية تامر حسنى تحمل عنوان "إحنا جيل جديد"، من كلمات وألحان تامر حسنى، وتوزيع عبد الرحمن شوقى، ميكس وماستر عادل حقى، والحفل تنظيم وليد منصور .

كما يحيى النجم تامر حسنى حفلاً غنائياً ضخماً عقب داخل إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، عقب حفل ختام البطولة الأفريقية مباشرة، وسط حضور الآلاف من طلاب الجامعة.

يشار إلى أن تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس" والتى يشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

كما يحضر تامر حسنى حاليا لفيلمه الجديد "مش أنا"، قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.