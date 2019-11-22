شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مراحل تطور جمال سكارليت جوهانسون فى عيد ميلادها الـ35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصنفها الكثيرون على أنها النجمة الأكثر جمالاً، كما أنها تحظى بموهبة فنية كبيرة تجعلها تلعب كل أنواع التمثيل بامتياز، ما جعلها تصعد بسرعة منذ ظهورها على الساحة الفنية لتصبح واحدة من أهم النجمات فى هوليود فى وقت قياسى.



سكارليت جوهانسين

تصنف سكارليت جوهانسون، التى تحتفل بعيد ميلادها الـ35 اليوم، أنها الممثلة المتكاملة من حيث الكاريزما التى تحظى بها أو موهبتها التمثيلية التى تتجلى خلال الأدوار التى تلعبها، وبالتالى أصبحت الأعلى أجراً بين النجمات.



سكارليت جوهانسون

سكارليت التى تحظى بمتابعة كبرى أينما حلت نعرض فى عيد ميلادها فيديو يسلط الضوء على صورها منذ مولدها حتى الآن، حيث يحمل صورا نادرة للنجمة التى تنتظر حالياً عرض أحدث أفلامها BLACK Window.