شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تعلن عرض "frozen 2" فى السينمات العربية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "ديزنى"، عبر حسابها باللغة العربية بموقع "إنستجرام"، عن بدء عرض فيلم "frozen" الجزء الثانى، اليوم فى جميع صالات السينما العربية. وحقق تريلر الفيلم الذى طرحته Walt Disney فى يونيو الماضى أكثر من 43 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب". وحصد الجزء الأول من الفيلم وقت عرضه عددًا هائلاً من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، جائزة أفضل فيلم "‘نيميشن" وجائزةBest Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة البافتا وAfrican-American Film» و«American Cinema Editors وAnnie Awards.

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