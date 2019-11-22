شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تنشر صورة شقيقتها المتوفية وتنعيها عبر "انستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة فيفى عبده شقيقتها الكبرى "سعاد"، التى توفت مساء أمس الخميس، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين. ونشرت فيفى عبده صورة لشقيقتها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، قائلة :"انا لله و انا اليه راجعون اختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة و المغفرة". Advertisements وتشيع النجمة فيفى عبده جثمان شقيقتها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيفى عبده تنشر صورة شقيقتها المتوفية وتنعيها عبر "انستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.