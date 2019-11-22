شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يُحيى حفلاً غنائيًا فى فرنسا مارس المقبل.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم اللبناني وائل كفوري حفلاً غنائيًا بأحد الفنادق الكبرى بمدينة باريس، يوم الجمعة الموافق 6 مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة.

كان وائل كفورى قد أحيا 4 حفلات غنائية فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر نوفمبر الجارى فى ولايات ومناطق لوس أنجلوس واتلانتيك وديتروى وميامى.

كان النجم اللبنانى وائل كفورى قد طرح مؤخرًا أغنيته "استشبهت فيكى"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" يوم 19 يونيو الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل في مصر والوطن العربي، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

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يذكر أن النجم اللبنانى أحيا مؤخرًا حفلاً ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن، فضلاً عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى، حيث أحيا حفلاً ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، فضلاً عن إحيائه حفلاً ضخمًا آخر يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.