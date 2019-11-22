شاهد.. ميريام فارس تخطف الانظار برشاقتها!

كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 09:53 صباحاً - استعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس رشاقتها في فيديو جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام. وظهرت ميريام فارس في الفيديو وهي تمارس الرياضة من داخل منزلها الفخم، وأرفقته بتعليق جاء فيه: “أحرص على التوازن بين حياتك العملية وحياتك الصحية”. ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين محبي ميريام فارس والذين اشادوا بجمالها ولياقتها البدنية.

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