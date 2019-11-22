توبا بويوكستون في أحدث ظهور مع ابنتيها.. هل تشبهانها؟ – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة التركية ​توبا بويوكستون​ مقطع فيديو لها مع ابنتيها مايا وتوبراك، طالبن من خلاله بحفظ جميع حقوق الأطفال، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

ولاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشار العديد من المتابعين الى مدى انسانيتها الكبيرة، واثنوا على خطوتها بالظهور مع ابنتيها والتكلم حول هذا الأمر، الا ان البعض لفت انتباهه عدم وجود الشبه بينها وبين بناتها.

الجدير ذكره ان توبا كانت قد نفت مؤخرا خبر حصول خلاف بينها وبين زوجها رجل الأعمال اوموت افيرغين في الطائرة أمام الركاب، مشيرة الى انهما استمتعا بعطلتيهما وقضيا أوقاتاً جميلة.