ترشيح ميشيل أوباما لهذه الجائزة

متابعة بتجـــــــــــرد: رٌشّحت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لجائزة أفضل ألبوم منطوق عن صوتها في النسخة المنطوقة من سيرتها الذاتية Becoming، وذلك من قبل القييمين على جوائز Grammy’s الموسيقية.
وينافس أوباما على الجائزة كل من جون واترز وإيريك الكسنداكيس وسيكو أندروس.
الجدير ذكره ان ميشيل أوباما كانت قد كشفت مؤخرا انها واجهت مشكلة كبيرة لأنها من اصحاب البشرة السمراء، مشيرة الى ان المشكلة تتعرض لها العديد من الأميركيات ذوات الأصول الأفريقية، وذلك في حديثها مع الإعلامية الأميركية غايل كينغ.
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