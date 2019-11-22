طوارئ في القاهرة السينمائي بسبب "الأيرلندي"

تسبب العرض الثاني لفيلم الافتتاح "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي بمهرجان القاهرة السينمائي في حالة من الطوارئ، بسبب الزحام الشديد من الجمهور الذي احتشد من السابعة صباحا لحجز مقعد لدخول الفيلم الذي عرض مجانا قبل أسبوع واحد فقط على شبكة "نتفلكس" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.



التذاكر المجانية نفدت في أقل من ساعة، بينما أعلن المهرجان حالة الطوارئ قبل بدء العرض بالتأكيد على منع استخدام أي وسائل تصوير حتى لا يسبب حرجا لإدارة المهرجان مع "نتفلكس" التي وافقت على العرض الثاني بشرط أن يكون بلا مقابل.

وفيلم "الرجل الأيرلندي" إنتاج أمريكي من إخراج مارتن سكورسيزي وكتبه ستيفن زايليان، استنادا إلى كتاب "أنت تطلي المنازل" من قبل تشارلز براندت.

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والفيلم من بطولة روبرت دي نيرو وآل باتشينو وجو بيسكي، كما يعد التعاون التاسع بين دي نيرو وسكورسيزي، والرابع بين دي نيرو وآل باتشينو.



وتدور قصة الفيلم في حقبة الخمسينيات حول القاتل المأجور فرانك شيران الذي يعمل لصالح رجل العصابات روسيل بافالينو وعائلته، الذي يعترف عند وفاته بقتل رئيس اتحاد النقابات العمالية جيمي هوفا.





وكان المخرج مارتن سكورسيزي كشف في حواره مع المجلة الأمريكية الشهيرة Entertainment Weekly، سبب استخدامه تقنية De-aging أو التصغير في العمر في الفيلم، بحيث يظهر أبطاله روبرت دي نيرو وآل باتشينو وجو بيتشي أصغر عمراً بأكثر من 20 عاماً.

سكورسيزي أكد أن السبب في ذلك هو تخلي شركات عملاقة عن إنتاج الفيلم، قبل أن تنقذ "نتفلكس" الموقف، وتتولى تمويله بـ159 مليون دولار.