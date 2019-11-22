شكرا لقرائتكم خبر عن الجزء الثانى من فيلم الـJoker فى آخر مراحله التحضيرية بعد تخطيه المليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح تقرير نشر على موقع "هوليوود ريبورتر" أنه يقترب العمل على الجزء الثانى من فيلم الـJoker، حيث إن العمل على الفيلم وصل إلى مراحله التحضيرية، وأكدت التقارير ذلك بعد تخطى العمل الـ مليار دولار مع نهاية السبوع الماضى.

ومن المقرر أن يقوم المخرج تود فيليبس بكتابة السيناريو بالمشاركة مع المؤلف سكوت سيلفر، الذي عمل معه على السيناريو الأصلي، كما أوضحت مصادر لصحيفة هوليوود ريبورتر.

وكانت أرقام شباك التذاكر العالمية الأولية التي سجلها فيلم الـJoker في أول فتراته، كافية لـ شركة Warner Bros للموافقة على طلب فيليبس للعمل على جزء ثانى من الفيلم.

وكانت قد وصلت ميزانية فيلم الـ Joker إلى 55 مليون دولار، واستطاع ان يحصد الفيلم في أول عطلة نهاية أسبوع لـ عرضه إيرادات وصلت إلى 96 مليون دولار في الولايات المتحدة فقط.

كما كشفت مصادر من موقع "هوليود ريبورتر" أن المخرج تود فيليبس سيحصل على حوالي 100 مليون دولار من أرباح الفيلم، بعد أن أبرم صفقة للحصول على جزء من الأرباح شبيهة بالصفقة التي تفاوض عليها في فيلم The Hangover.

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فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر الشهيرة.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم جواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.

وصنف فيلم جوكر Joker كعمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.