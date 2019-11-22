كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 08:50 صباحاً - اعلنت الفنانة الاماراتية احلامها اكتتابها في شركة ارامكو السعودية وذلك عبر حسابها على تويتر. فقد كتبت احلام في تغريدة: “صباح الاكتتاب ????????????????????????????????????????????????????????????????????????اكتتبت واخيراًًًً الله يعز السعوديه وبلادي الامارات???????? #اكتتاب_أرامكو وانتوا ؟”. وكانت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية رانيا نشار قد كشفت في مقابلة مع قناة العربية أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 1.8 مليون مكتتب حتى الان، مضيفة: “أن اكتتاب الأفراد في طرح أرامكو جمع 14 مليار ريال حتى الآن”. وبلغ إجمالي الأسهم التي اكتتبوا فيها أكثر من 456 مليون سهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احلام تعلن عن اكتتابها في ارامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.