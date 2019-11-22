شكرا لقرائتكم هكذا علق عادل إمام وأسرته على الشائعة التي طالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ردة فعل واسعة أحدثها مقطع الفيديو الذي نشره المخرج رامي إمام، وظهر فيه والده عادل إمام وهو يستعد لدوره في مسلسل "فالنتينو" ويقوم بمراجعة النص الخاص به وحفظه.

ذلك الفيديو الذي جاء بعد ساعات من انتشار شائعة تتعلق بحالة الزعيم الصحية، وهو ما دفع رامي إمام لنشر فيديو جديد يوجه من خلاله رسالة شكر للجميع باسمه واسم العائلة واسم عادل إمام.

وأكد رامي أنه في حالة سعادة كبيرة للغاية بعد رصده للتعليقات التي جاءت على الفيديو الذي نشره لوالده، وأشار رامي إلى أن الفيديو جاء بعد انتشار شائعة سخيفة عن والده.

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وقال إنهم كعائلة اعتادوا على مثل هذا النوع من الشائعات، لكنه رصد حالة حب كبيرة للغاية تجاه والده، وظهر عليه التأثر الشديد وهو يتحدث للجميع.

وأشار إلى أن أسرته تأثرت للغاية بحالة الحب التي حظي بها عادل إمام ورد فعل الجميع على الفيديو الذي نشره، كما أوضح أنه منذ طفولته وهو يرصد حالة الحب تجاه والده، وهو ما يجعل المسؤولية على عاتقه هو وشقيقه محمد كبيرة، لأنهما يحملان اسم عادل إمام.

وذكر أنه يعجز عن الكلام، لكنه لا يملك سوى شكر الجميع، ونقل تحية عادل إمام لهم بعد المشاعر التي لمسها بالأمس، وكذلك طيلة السنوات الماضية.

وأوضح أن والده يشعر طيلة الوقت أن الجمهور يحبه، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة عليه أمام جمهوره كذلك، واختتم حديثه بتوجيه الشكر للجميع.