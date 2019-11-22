عبد الغفور تُهنئ منة شلبي بعد تكريمها بـ"القاهرة السينمائي"

أكد الفنانة ريهام عبد الغفور، أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعتبر من أوائل المهرجانات التي حضرتها منذ بدايتها الفنية، مشيرة إلى أنه يتطور خلال الدورات الماضية بشكل ملحوظ، مشيدة خلال تصريحاتها على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، مساء باختيار الفنانة منة شلبي للتكريم، معقبة: "حرصت المرة دي آجي عشان أقول ألف مبروك لمنة، عشرة عمري، وابتدينا سوا، وده تكريم لينا جميعًا كجيل".

وأشارت إلى أنه ستسعى لرؤية عدد من الأفلام، موجهة رسالة إلى روح الناقد يوسف شريف رزق الله، عبر قولها:"عرفنا المهرجانات منك، وأنت اللي علمتنا المهرجانات، وعمرنا ما هننساك".

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري.

ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي".

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