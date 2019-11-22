رمضان يفتتح حفله في السعودية على طريقة عصابات المافيا

على طريقة عصابات المافيا، بدأ الفنان المصري محمد رمضان حفله الأول بالسعودية، وسط حشد كبير من جمهوره، حيث دخل رمضان المسرح راكبا سيارة فارهة ويرتدي بدلة ويضع قبعة مستديرة بنية اللون ويشرب سيجاراً فارهاً.

وظهر رمضان كزعيم مافيا في مهمة تهريب كبرى، يصحبه تبادل إطلاق نار بينه وبين بعض البودي جاردات ثم يحدث انفجار هائل ليعلن بدء الحفل بأغنية مافيا.

ويقام حفل محمد رمضان على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية، وسط حضور جماهيريّ كبير ويرفع الحفل شعار "أقوى حفل في الرياض".

يذكر أن محمد رمضان، أصبح ثاني مشترٍ في معرض الرياض للسيارات، الذي انطلقت فعالياته اليوم الخميس، ويستمر حتى 26 نوفمبر 2019، بعد نجم الكرة البرازيلية رونالدينيو، الذي اقتنص مع انطلاقة المعرض سيارة أستون مارتن طراز (رابيد AMR).

واستغل الفنان المصري فرصة تواجده في المعرض، لإقامة حفلة غنائية، ليقوم بشراء سيارة مرسيدس G65، تتواجد منها 65 سيارة فقط في العالم، وظهر في مقطع فيديو، نشر على حساب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، يتحدث فيه عن غيرته من شراء البرازيلي رونالدينيو سيارة أستون مارتن، ليصبح بعدها ثاني مشترٍ في معرض الرياض للسيارات.

وكان تُركي آل الشيخ رئيس قد أكد أنّ جميع تذاكر الحفل قد نفدت، موضحًا أنّ موسم الرّياض يواصل تحطيم الأرقام.

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وأعلن رئيس هيئة الترفيه أنّه تمّت زيادة ٢٠٠٠ تذكرة جديدة للحفل فكتب عبر حسابه على تويتر قائلًا: "موسم الرياض يحطم الأرقام نفاذ جميع تذاكر حفل الأسطورة محمد رمضان ونظرًا للإقبال الشديد للحفل تم زيادة ألفي تذكرة عن طريق الموقع 21 نوفمبر مسرح معرض السيارات (الجنادرية)".

آخر أعمال محمد رمضان كان كليب "السلطان"، الذى تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها «إنساى» مع المغنى المغربى سعد لمجرد‪.

وعلى جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى، ويعكف المخرج محمد سامى حاليًا على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.

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