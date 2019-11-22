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شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تنتهى من تصوير مشاهدها فى "شبر ميه" بهذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة نجلاء بدر لـ"الخليج 365"، أنها تسابق الزمن حاليًا بجانب فريق عمل مسلسل "شبر ميه" من أجل الانتهاء من تصوير مشاهدهم المتبقية في المسلسل، وذلك بالتزامن مع عرضه علي شاشة قناة dmc.
نجلاء بدر
وكشفت الفنانة نجلاء بدر، عن أنها بصدد الانتهاء من التصوير منتصف الأسبوع المقبل، وأعربت عن سعادتها بسبب ردود الفعل التي تتلقاها منذ عرض حلقات المسلسل حول دورها والشخصية التي تلعبها خلال الأحداث حيث تلعب دور امرأة انفصلت عن زوجها وأم لأطفال صغار.
نجلاء بدر
يذكر أن مسلسل "شبر ميه" يشارك في بطولته كل من احمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وعدد من الأطفال وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.
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