شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء مسلسل Vikings.. عمل جديد يدور قبل أحداثه بـ 100 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن العمل على مسلسل جديد مشتق من سلسلة Vikings، وسيطرح تحت اسم "Vikings: Valhalla"، وستدور أحداثه بعد 100 عام من أحداث العرض الأصلى.

يتبع "Valhalla" أشهر الفايكنج الذين عاشوا على الإطلاق، بما في ذلك ليف إريكسون وفريديس وهارالد هارادا وملك نورمان ويليام الفاتح.

سيعود مؤلف مسلسلVikings مايكل هيرست كمنتج تنفيذي في العمل الجديد، ومن المقرر أن تختتم سلسلة "Vikings" ، المسلسل تم عرضه على مدار ستة مواسم بموسم نهائي من 20 حلقة مقسّم إلى جزأين، وسيتم عرض النصف الأول من الموسم الأخير في 6 ديسمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap ".

وقال هيرست في بيان: "أنا متحمس للغاية لأننا نعلن استمرار ملحمة Vikings الخاصة بنا، أعرف أن ملايين معجبينا في جميع أنحاء العالم سيشعرون بالإثارة من الاعتقاد الذي يظهر في عرضنا من قبل MGM وNetflix".

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مسلسل Vikings من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصًا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين، شعب الفايكنج، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها مثل إنجلترا وفرانكيا، وهى فرنسا.