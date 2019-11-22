ريم مصطفى تكشف شخصيتها في "شديد الخطورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت الفنانة ريم مصطفى إن تجربتها في مسلسل "شديد الخطورة" تجربة هامة جدًا، لأنها لأول مرة تقدم مسلسل "أكشن".

أضافت مصطفى، في تصريحات خاصة لموقع "theinsiderar"، أنها جلست مع المخرج حسام علي لعمل بروفات عن شخصيتها في المسلسل الجديد.

وتابعت بأنها كانت خائفة عند تقديم مسلسل "الوصية" لأنها كانت تقدم الكوميديا لأول مرة، لكن ردود الفعل أبهرتها.

مسلسل "شديد الخطورة" يعد أول إنتاج مصري ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 7 حلقات من المقرر عرضه على منصة watch it، خلال شهر نوفمبر المقبل، من بطوة أحمد العوضي وريم مصطفى وهادي الجيار، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.