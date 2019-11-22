بالفيديو.. أحمد أمين يعلن نهاية الموسم الأول من "الفاميليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن الفنان أحمد أمين، انتهاء الموسم الأول من برنامجه "الفاميليا"، الذي يُعرض كل خميس عبر قناة "الفاميليا" بـ"يوتيوب".
كشف أمين، خلال الحلقة الرابعة، أنها الأخيرة في الموسم الأول، الذي اقتصر على العلاقة بين الأبناء والآباء، لكن البرنامج سيستمر بأفراد مختلفين من الأسرة كالأجداد، والأزواج وغيرهم.
ناقش أمين، خلال الحلقة الرابعة من "الفاميليا" موضوع "طرق التعبير عن الحب للأبناء". وفي نهاية الحلقة غنى أمين مع الأطفال وآبائهم أغنية جديدة كالمعتاد في كل حلقاته.
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