هكذا سخرت أسماء أبو زيد من إطلالتها في القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة الشابة أسماء، عبر حسابها على"إنستجرام"، صورتها في مهرجان القاهرة السينمائي، إلى جانب صورة لكوميك شهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مشابه لوقفتها وتعبيرات وجهها.

علقت أسماء على الصورة: "الشتيمة بتلف تلف وترجع لصاحبها".

بدأت فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الأربعاء الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.