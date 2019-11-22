هكذا سخرت أسماء أبو زيد من إطلالتها في القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة الشابة أسماء، عبر حسابها على"إنستجرام"، صورتها في مهرجان القاهرة السينمائي، إلى جانب صورة لكوميك شهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مشابه لوقفتها وتعبيرات وجهها.
علقت أسماء على الصورة: "الشتيمة بتلف تلف وترجع لصاحبها".
بدأت فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الأربعاء الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.
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